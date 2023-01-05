Москвичам рассказали о программе зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, Сухонская улица Карта всех событий

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» дает москвичам возможность научиться чему-то новому и провести праздники с близкими.

Так, например, 5 и 6 января на Манежной площади и площади Революции можно будет встретить волшебников со всей страны: от Сагаан Убугуна из Бурятии до Соок Ирея из Тывы.

Согреться вкусными блюдами в рамках фестиваля можно будет на Матвеевской улице — там пройдет мастер-класс по приготовлению магаданской ухи и мясного гуляша из говяжьего рубца. На улице Теплый стан, в свою очередь, можно будет узнать рецепт шуйских жареных пельменей и блинов с брусничным вареньем.

Кроме того, на Городецкой улице преподаватели Научной студии МГТУ им. Н.Э. Баумана расскажут москвичам, как установить на елку звезду с помощью механической руки, а на Сухонской улице можно будет создать мультфильм про традиции Рождества.

Также жители Москвы могут посетить 19 катков на фестивальных площадках города. Для прохода на лед понадобится предварительная регистрация.

В рамках фестиваля также можно передать подарки тем, кто в настоящее время нуждается в помощи больше всего. Для этого в столице организованы пункты по сбору подарков от проекта «Москва помогает». Москвичам рекомендуется приносить детские игрушки, настольные игры и подарки для участников СВО — варежки, носки и мужские средства личной гигиены.

Особое настроение на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве создают традиционные и оригинальные украшения и арт-объекты.