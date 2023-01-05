Народный календарь. Как организовать Сочельник 6 января, чтобы год сложился хорошо
Вечером 6 января, в канун Рождества Христова, принято отмечать Сочельник. В этот день обязательно нужно попариться в бане, чтобы зарядиться здоровьем на весь будущий год.
В этот день также принято не есть, пока хотя бы одна звезда не появится на небе. Также не стоит выносить мусор из дома — лучше соберите все ненужное, уложите в укромное место, а позже — сожгите.
В Сочельник не стоит заниматься рукоделием, это может привести к плохим событиям.
Ужинать лучше в красивом наряде, так как невзрачные оттенки притягивают горестные вести.
6 января также принято колядовать. Раньше юноши и девушки надевали красочные наряды и пели песни, заглядывая в соседские дома. Эта традиция помогает притянуть удачу.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Приметы погоды:
Если вьюга и мороз в этот день, весна ожидается теплая.
Звезды считаются символом ягод, если созвездий на небосклоне много, ждите ягодный сезон.
Метель говорит о том, что роение пчел будет впечатляющим.
Именины отмечают: Клавдия, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей