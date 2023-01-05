Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вечером 6 января, в канун Рождества Христова, принято отмечать Сочельник. В этот день обязательно нужно попариться в бане, чтобы зарядиться здоровьем на весь будущий год.

В этот день также принято не есть, пока хотя бы одна звезда не появится на небе. Также не стоит выносить мусор из дома — лучше соберите все ненужное, уложите в укромное место, а позже — сожгите.

В Сочельник не стоит заниматься рукоделием, это может привести к плохим событиям.

Ужинать лучше в красивом наряде, так как невзрачные оттенки притягивают горестные вести.

6 января также принято колядовать. Раньше юноши и девушки надевали красочные наряды и пели песни, заглядывая в соседские дома. Эта традиция помогает притянуть удачу.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как организовать Сочельник, 6 января, чтобы год сложился хорошо

Приметы погоды:

Если вьюга и мороз в этот день, весна ожидается теплая.

Звезды считаются символом ягод, если созвездий на небосклоне много, ждите ягодный сезон.

Метель говорит о том, что роение пчел будет впечатляющим.

Именины отмечают: Клавдия, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей