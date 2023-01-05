Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Как организовать Сочельник 6 января, чтобы год сложился хорошо

Полина Долганова
Общество
Народный календарь. Как организовать Сочельник 6 января, чтобы год сложился хорошо
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вечером 6 января, в канун Рождества Христова, принято отмечать Сочельник. В этот день обязательно нужно попариться в бане, чтобы зарядиться здоровьем на весь будущий год.

В этот день также принято не есть, пока хотя бы одна звезда не появится на небе. Также не стоит выносить мусор из дома — лучше соберите все ненужное, уложите в укромное место, а позже — сожгите.

В Сочельник не стоит заниматься рукоделием, это может привести к плохим событиям.

Ужинать лучше в красивом наряде, так как невзрачные оттенки притягивают горестные вести.

6 января также принято колядовать. Раньше юноши и девушки надевали красочные наряды и пели песни, заглядывая в соседские дома. Эта традиция помогает притянуть удачу.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как организовать Сочельник, 6 января, чтобы год сложился хорошо

Приметы погоды:

Если вьюга и мороз в этот день, весна ожидается теплая.

Звезды считаются символом ягод, если созвездий на небосклоне много, ждите ягодный сезон.

Метель говорит о том, что роение пчел будет впечатляющим.

Именины отмечают: Клавдия, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей

Праздники Зима Народный календарь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте