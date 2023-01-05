Жителям столицы напомнили, что нового появилось в городских парках в 2022 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Воронцовский парк Карта всех событий

Работы по благоустройству непрерывно ведутся в столичных парках. В 2022 году в них открылись новые и были отреставрированы старые объекты.

Так, например, в парке Олимпийской деревни появился летний кинотеатр на 50 мест. В летний сезон здесь показывают российские фильмы. Найти кинотеатр можно в центральной части парка.

Кроме того, в Воронцовском парке установили 13 новых силовых тренажеров отечественного производства. Отремонтированную спортплощадку неподалеку от храма Живоначальной Троицы открыли в июне.

В этом же месяце специалисты открыли поле для игры в мини-гольф в зоне отдыха «Покровский берег». Площадка была модернизирована с учетом современных условий.

Также для москвичей открылся «Садик-огородик» в парке «Кузьминки». Посетители могут увидеть там цветники, огороды и теплицы, передали на официальном сайте мэра столицы.

На природных территориях столицы создано 13 экотроп, общая протяженность которых составляет около 40 километров. По словам заместителя руководителя ГПБУ «Мосприрода» Веры Струковой, каждая такая тропа уникальна и была создана с учетом особенностей местности.