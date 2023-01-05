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Народный календарь. Как правильно провести 7 января

Полина Долганова
Общество
Народный календарь. Как правильно провести 7 января
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Рождество является одним из самых важных праздников для христиан. В православии его принято праздновать 7 января.

В этот день верующие собираются в храмах и проводят праздничные богослужения. В этот день принято ходить в гости и приглашать близких к себе. Считается, что первыми в этот день в дом должны зайти двое мужчин.

На Рождество не стоит гадать — так можно прогадать свою судьбу. Также не рекомендуется купаться и делать водные процедуры, заниматься домашними делами, стричь волосы, зачинать детей и ходить на охоту.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно провести 7 января

Приметы погоды:

Оттепель в этот день говорит о теплой и ранней весне.

Если кошка дерет когтями стенки, то погода в скором времени станет хуже.

Большое количество снега говорит о том, что год будет благоприятным.

Новолуние 7 января — к скудному урожаю.

Именины отмечают: Иван, Григорий, Борис, Александр, Федор, Митрофан, Алексей

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