Народный календарь. Как правильно провести 7 января
Рождество является одним из самых важных праздников для христиан. В православии его принято праздновать 7 января.
В этот день верующие собираются в храмах и проводят праздничные богослужения. В этот день принято ходить в гости и приглашать близких к себе. Считается, что первыми в этот день в дом должны зайти двое мужчин.
На Рождество не стоит гадать — так можно прогадать свою судьбу. Также не рекомендуется купаться и делать водные процедуры, заниматься домашними делами, стричь волосы, зачинать детей и ходить на охоту.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Приметы погоды:
Оттепель в этот день говорит о теплой и ранней весне.
Если кошка дерет когтями стенки, то погода в скором времени станет хуже.
Большое количество снега говорит о том, что год будет благоприятным.
Новолуние 7 января — к скудному урожаю.
Именины отмечают: Иван, Григорий, Борис, Александр, Федор, Митрофан, Алексей