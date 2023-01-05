В Москве подвели туристические итоги 2022 года

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Москва является одним из самых посещаемых городов в России. За период с января по сентябрь 2022 года город посетили 14,1 миллиона туристов. Этот показатель на семь процентов превышает результаты аналогичного периода 2021 года.

Количество внутренних туристов составило 12,7 миллиона — свыше 90 процентов от общего потока.

Чаще всего в Москву приезжали жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Тульской области.

По состоянию на 5 января количество классифицированных гостиниц в столице составляет более 1,9 тысячи.

В 2022 году Москва выделила на поддержку туризма 350 миллион рублей.

Количество граждан старшего возраста, которые посетили город, в 2022 году увеличилось на семь процентов по сравнению с 2020 годом.

В рамках развития детского образовательного туризма в Москве открыли проект «Город открытий». Благодаря нему дети могут познакомиться с перспективными отраслями и посетить мастер-классы и познавательные семинары.

Кроме того, город остается лидером по числу деловых туристов. В 2022 году с деловыми целями в Москву приехали 3,2 миллиона граждан.

Столица также активно взаимодействует с другими регионами. За год город провел пять выездных и 14 цифровых бизнес-миссий в 25 региональных центрах России, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Гости столицы могут получить помощь и информацию о достопримечательностях и городских событиях в туристско-информационных центрах (ТИЦ). Об этом ранее рассказала заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Алина Арутюнова.