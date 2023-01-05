Бесплатные занятия по катанию на лыжах появились в парках Москвы

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Жители и гости столицы в этом сезоне смогут посетить 67 лыжных трасс в парках города, общая длина маршрутов которых составила почти 165 километров. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 5 января.

Для всех желающих в подведомственных Департаменту культуры Москвы парках открыли бесплатные занятия по катанию на беговых лыжах. Они проводятся под руководством профессиональных тренеров, которые научат правильно кататься или повысить свое мастерство.

Так, посетить занятия можно в усадьбе Воронцово, сквере по Олонецкому проезду, а также в парках у Джамгаровского пруда, «Ходынское поле» и «Дубки». Групповые и одиночные тренировки будут проводиться как для взрослых, так и для детей. Для участия необходима предварительная запись, передает официальный сайт мэра Москвы.

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