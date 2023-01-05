Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин заявил Эрдогану, что Россия готова к диалогу при выполнении ее условий Украиной

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин заявил Эрдогану, что Россия готова к диалогу при выполнении ее условий Украиной
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова к диалогу по ситуации на Украине, если Киев выполнит ранее озвученные условия. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 5 января.

— В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий, — говорится в сообщении.

В процессе диалога Путин обозначил, что в конфликте на Украине страны Запада играют деструктивную роль. Они продолжают осуществлять поставки вооружений Киеву, а также выдают указания по реализации дальнейших действий, цитирует президента официальный сайт Кремля.

«Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы узнать наиболее вероятные сценарии развития СВО в 2023 году. Как считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, в текущем году произойдет эскалация международной напряженности.

Украина Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте