Путин заявил Эрдогану, что Россия готова к диалогу при выполнении ее условий Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова к диалогу по ситуации на Украине, если Киев выполнит ранее озвученные условия. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 5 января.

— В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий, — говорится в сообщении.

В процессе диалога Путин обозначил, что в конфликте на Украине страны Запада играют деструктивную роль. Они продолжают осуществлять поставки вооружений Киеву, а также выдают указания по реализации дальнейших действий, цитирует президента официальный сайт Кремля.

«Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы узнать наиболее вероятные сценарии развития СВО в 2023 году. Как считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, в текущем году произойдет эскалация международной напряженности.