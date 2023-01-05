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Народный календарь. Как обрести счастье в Собор Пресвятой Богородицы, 8 января

Александр Афонин
Общество
Народный календарь. Как обрести счастье в Собор Пресвятой Богородицы, 8 января
Фото: Unsplash

8 января Православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы, восхваляя Богоматерь, родившую Спасителя.

Собором этот день называют, потому что, в отличие от других праздников, посвященных Богородице, — Рождество, Зачатие или Благовещенье, 8 января проводят общее празднование и других лиц, близких Иисусу Христу и Деве Марии.

В этот день нужно выносить из дома хлам и битую посуду. Это принесет счастье. Помимо этого, 8 января малышей принято поднимать выше головы, чтобы они росли здоровыми и красивыми. Если к вам пришли гости, то обязательно пригласите их в жилище и угостите чем-то вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток.

Приметы погоды:

Снег к рукам прилипает — к теплу.

Если зяблики запели, скоро потеплеет.

Пригоревшая в этот день каша — к снегопаду.

Если вороны собираются в стаи и кружатся, то скоро будет вьюга.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как обрести счастье в Собор Пресвятой Богородицы, 8 января

Именины отмечают: Емельян, Василий, Иван, Владимир, Григорий, Анатолий, Алексей, Иосиф, Александр, Иларион, Арсений, Анна, Исаакий, Макар, Николай, Фекла, Татьяна.

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