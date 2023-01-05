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Минобороны Белоруссии: Москва и Минск проведут совместные летно-тактические учения

Александр Афонин
В мире
Минобороны Белоруссии: Москва и Минск проведут совместные летно-тактические учения
Фото: Минобороны РФ

Белоруссия и Россия планируют провести совместные летно-тактические учения, которые позволят повысить уровень боевой готовности авиационных подразделений обеих стран. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Министерства обороны в четверг, 5 января.

— В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения, — говорится в сообщении.

Совместная подготовка войск будет нести комплексный характер, которая охватит все обеспечивающие системы обеих армий. В предстоящих учениях от российской стороны выступит формирование воздушно-космических сил, отметили в Telegram-канале военного ведомства.

24 декабря заместитель главы МИД России Михаил Галузин пояснил, что основная задача совместной российско-белорусской группировки войск заключается в том, чтобы дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии. Дипломат посчитал некорректными заявления, согласно которым она может быть задействована в ходе спецоперации на Украине.

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