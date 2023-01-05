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Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине с 6 по 7 января

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине с 6 по 7 января
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 5 января.

— Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, — сказал глава государства.

Российский лидер также призвал украинское руководство предпринять аналогичные меры. По его словам, в районах боевых столкновений проживает множество людей, исповедующих православие. Временное прекращение огня позволит им безопасно посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова, цитирует президента официальный сайт Кремля.

С инициативой ввести режим временного прекращения огня 5 января выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал все стороны конфликта установить рождественское перемирие с 12:00 пятницы, 6 января, до 00:00 субботы, 7 января.

«Вечерняя Москва» побеседовала со специалистами, чтобы узнать наиболее вероятные сценарии развития СВО в 2023 году. Так, военный эксперт Владимир Литовкин высказал мнение, что по большей части действия России будут нести наступательный характер.

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