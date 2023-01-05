Племянник Никиты Михалкова прокомментировал информацию о госпитализации режиссера

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

СМИ сообщают, что известного режиссера Никиту Михалкова в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из московских больниц. По данным Telegram-канала Baza, у 77-летнего режиссера диагностировали ковидную пневмонию. Однако его племянник кинорежиссер Егор Кончаловский-Михалков в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что ничего не знает о госпитализации известного родственника.

— Я ничего об этом случае не знаю, — сказал он в разговоре с корреспондентом «ВМ».

При этом кинорежиссер не подтвердил и не опровергнул информацию о госпитализации Михалкова.

Также «ВМ» связалась с пиар-агентом его старшего брата Андрея Михалкова-Кончаловского, которая тоже заявила, что ничего не знает о госпитализации Никиты Михалкова.

Это далеко не первые проблемы со здоровьем режиссера, о которых стало известно общественности. В сентябре 2019 года народный артист РСФСР сообщил журналистам, что ему пришлось перенести семь операций на ноге. По его словам, ему «меняли бедро и занесли инфекцию, и потом началась череда всяких испытаний». На время восстановления он обзавелся тростью, на которую вынужден опираться при ходьбе.