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СМИ: Михалкова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Александр Афонин
Общество
СМИ: Михалкова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российского кинорежиссера Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в медицинское учреждение с диагностированной ковидной пневмонией. Об этом в четверг, 5 января, сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, состояние режиссера оценивается как тяжелое.

Как утверждается, изначально Михалкова планировали доставить в городскую клиническую больницу № 67. Однако из-за его состояния врачи приняли решение перевезти режиссера в специализированную больницу с реанимационной бригадой, отметили в Telegram-канале.

В декабре сообщалось, что российский актер Иван Краско попал в петербургский кардиоцентр из-за ухудшения состояния здоровья. Медики диагностировали у него гипертонический криз, а его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Позже стало известно, что Краско выписался из больницы вопреки рекомендации врачей. По словам директора артиста Вячеслава Смородинова, врачи настоятельно рекомендовали 92-летнему актеру остаться в больнице, однако он отказался и решил долечиться дома.

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