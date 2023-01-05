СМИ: Михалкова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российского кинорежиссера Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в медицинское учреждение с диагностированной ковидной пневмонией. Об этом в четверг, 5 января, сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, состояние режиссера оценивается как тяжелое.

Как утверждается, изначально Михалкова планировали доставить в городскую клиническую больницу № 67. Однако из-за его состояния врачи приняли решение перевезти режиссера в специализированную больницу с реанимационной бригадой, отметили в Telegram-канале.

В декабре сообщалось, что российский актер Иван Краско попал в петербургский кардиоцентр из-за ухудшения состояния здоровья. Медики диагностировали у него гипертонический криз, а его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Позже стало известно, что Краско выписался из больницы вопреки рекомендации врачей. По словам директора артиста Вячеслава Смородинова, врачи настоятельно рекомендовали 92-летнему актеру остаться в больнице, однако он отказался и решил долечиться дома.