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Госпитализированный Иван Краско покинул больницу вопреки рекомендациям врачей

Евгений Белоусов
Общество
Госпитализированный Иван Краско покинул больницу вопреки рекомендациям врачей
Фото: Youtube / Россия 1

Народный артист России Иван Краско, госпитализированный недавно ради планового осмотра, выписался из больницы вопреки рекомендации врачей. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил директор артиста Вячеслав Смородинов.

— На 13 декабря в театре был назначен спектакль с его участием. Иван Иванович заявил, что в больнице больше оставаться не будет и выйдет на сцену. Выходить на сцену я его отговорил, — рассказал он.

По словам Смородинова, врачи настоятельно рекомендовали 92-летнему актеру остаться в больнице, однако он отказался. Краско решил долечиться дома. Несмотря на предоставленную актеру палату со всеми удобствами, он все равно решил поехать домой, передает слова директора РИА Новости.

О том, что Краско госпитализировали в петербургский кардиоцентр, сообщалось 5 декабря. Причиной этого якобы стал гипертонический криз. Однако сам актер вскоре заявил, что в больницу он лег для обычного профилактического лечения.

В июне Иван Краско пожаловался на серьезные проблемы со зрением. По словам артиста, он все видит будто в тумане, без резкости. Из-за этого он не может читать. Актер заявил, что его недуг связан с сетчаткой и не поддается лечению. Он добавил, что в связи с заболеванием ему приходится все время носить темные очки.

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