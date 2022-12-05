«Титанический криз у меня!»: Краско отреагировал на сообщения о своей госпитализации

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Российский актер Иван Краско прокомментировал информацию о своей госпитализации в Санкт-Петербурге из-за гипертонического криза.

По словам знаменитости, он отправился в больницу на профилактическое лечение.

— Что значит я попал в больницу? У меня просто профилактика, лег в больницу, чтобы меня прокачали, прокололи. Это все планово… Какой криз у меня?! Титанический криз у меня! — заявил Краско.

Артист также добавил, что ничем не болеет и в ближайшее время у него будет спектакль, передает «Комсомолськая правда».

О том, что Краско госпитализировали в петербургский кардиоцентр сообщалось 5 декабря. Причиной этого якобы стал гипертонический криз.

В июне Иван Краско пожаловался на серьезные проблемы со зрением. По словам артиста, он все видит будто в тумане, без резкости. Из-за этого он не может читать. Актер заявил, что его недуг связан с сетчаткой и не поддается лечению. Он добавил, что в связи с заболеванием ему приходится все время носить темные очки.