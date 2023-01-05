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Минобороны отдало указания ввести режим прекращения огня на Украине с 6 по 7 января

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны отдало указания ввести режим прекращения огня на Украине с 6 по 7 января
Фото: depositphotos

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина российским войскам были отданы указания ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 6 по 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в четверг, 5 января.

— В соответствие с поручением Президента Российской Федерации Министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января текущего года до 24:00 7 января текущего года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, — говорится в сообщении.

С инициативой ввести режим временного прекращения огня 5 января выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Свое предложение он объяснил тем, что в указанные даты православные люди должны иметь возможность посещать службы.

Позже Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, который продлится с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Российский лидер также призвал украинское руководство предпринять аналогичные меры.

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