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Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, согласно которому оружие является путем достижения мира на Украине, можно описать строчками из романа «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в четверг, 5 января.

— Вот такие дела! По словам Столтенберга, оружие на самом деле является путем к миру. Действительно, «прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой». Джордж Оруэлл, «1984», — написал Медведев в своем Twitter-аккаунте.

Йенс Столтенберг сделал данное заявление о роли оружия в конфликте на Украине 5 января. По его словам, «оружие — это фактически путь к миру». Помимо этого, он призвал страны мира обеспечить Киев дополнительным вооружением, подчеркнув важность подобного решения.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что слова западных политиков о помощи поставок оружия в достижении мира на Украине на самом деле подразумевают совершенно другую цель. Как считает эксперт, победа Киева в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.