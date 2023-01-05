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Junge Freiheit: Немецкие политологи обвинили Вашингтон в эскалации на Украине

Александр Афонин
В мире
Junge Freiheit: Немецкие политологи обвинили Вашингтон в эскалации на Украине
Фото: Unsplash

В одной из последних совместных работ немецкие внешнеполитические эксперты Ульрики Геро и Хауке Ритц возложили ответственность за ситуацию на Украина на Вашингтон, однако это вызвало шквал критики в Германии. Об этом в четверг, 5 января, пишет бозреватель газеты Junge Freiheit Торстен Хинц.

В своем материале эксперты назвали конфликт на Украине прокси-войной, которая была организована по инициативе США. Кроме того, действия Вашингтона привели к тому, что президент Украины Владимир Зеленский руководит разрушенной страной, которая политически полностью зависит от Белого дома.

По мнению Хинца, работа Геро и Ритца оказалась очень смелой в текущей ситуации. Она опровергла «общепринятые на Западе положения». Несмотря на это, эксперты оказались в социальной изоляции.

— Они осмелились сделать это и теперь, предсказуемо и логично, оказались в социальной изоляции, — цитирует журналиста РИА Новости.

До этого читатели агентства Bloomberg высказали свое мнение относительно статьи профессора Нила Фергюсона, который заявил о желании США подтолкнуть мир к началу третьей мировой войны. Комментаторы посчитали, что действия России и Украины «разоблачили мирового поджигателя конфликта».

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