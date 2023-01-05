«Конец гегемонии США»: читатели Bloomberg обвинили Вашингтон в развязывании войны

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Читатели агентства Bloomberg высказали свое мнение относительно статьи профессора Нила Фергюсона, который заявил о желании США подтолкнуть мир к началу Третьей мировой войны.

По словам профессора, Вашингтон хочет переиграть Россию, Китай и Иран. При этом, как отметил Фергюсон, Штатам желательно умерить свои амбиции относительно украинского кризиса.

— Действия России на Украине разоблачили мирового поджигателя войны — США. И это знаменует собой конец предполагаемой гегемонии США, — выразил мнение один из читателей статьи.

Другой комментатор написал, что пока Киев становится «необитаемым», а европейские страны замерзают, Вашингтон радуется своему процветанию.

— Россия никогда не начнет Третью мировую войну! — написал третий пользователь.

Администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность поставок украинским властям американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом в среду, 4 января, во время беседы с журналистами в штате Кентукки сообщил президент США Джо Байден.

Корреспондент Bloomberg задал вопрос главе государства о том, рассматривает ли в настоящий момент Вашингтон возможность поставок Киеву вышеуказанной бронемашины. Джо Байден ответил на этот вопрос утвердительно.