Байден пообещал отправить на Украину бронемашины Bradley

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Администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность поставок украинским властям американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом в среду, 4 января, во время беседы с журналистами в штате Кентукки сообщил президент США Джо Байден.

Корреспондент Bloomberg задал вопрос главе государства о том, рассматривает ли в настоящий момент Вашингтон возможность поставок Киеву вышеуказанной бронемашины. Джо Байден ответил на этот вопрос утвердительно, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал ему отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC.

При этом поставляемое Украине западными партнерами вооружение, в том числе Javelin, продают на черном рынке. Об этом сообщил 14 декабря временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, это оружие в достаточно больших количествах перемещается в африканские страны. Политик отметил, что у него нет информации о том, куда дальше идет вооружение.