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Армия России взяла под полный контроль остров Большой Потемкин под Херсоном

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Армия России взяла под полный контроль остров Большой Потемкин под Херсоном
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие взяли под полный контроль остров Большой Потемкин, который расположен в нескольких километрах от города Херсон. Об этом стало известно в четверг, 5 января.

— Остров Большой Потемкин контролируется Вооруженными силами России. Мы отсюда не уходили и уходить не будем. Здесь находится наш флаг. То, что выложили дня три назад украинские военнослужащие, — это фейк. Здесь их флага нет и не будет, — цитирует одного из военных РИА Новости.

14 декабря Вооруженные силы России взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное, расположенного в Донецкой народной республике. В результате наступательных действий было уничтожено до 50 человек личного состава ВСУ, а также один танк, три бронеавтомобиля и четыре пикапа.

18 декабря российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР. Кроме того, в районе населенных пунктов Подгородное, Клещиевка и Курдюмовка были пресечены попытки контратак ВСУ, в результате чего было уничтожено более 40 украинских военных и пять единиц техники.

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