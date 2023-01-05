Трансляцию презентации Роналду в Саудовской Аравии посмотрели три млрд человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За трансляцией презентации нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в качестве новичка команды следили порядка трех миллиардов человек. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей в четверг, 5 января, написал журналист Педру Сепулведа. Презентация форварда состоялась 3 января.

По информации источника, представление 37-летнего португальского футболиста в качестве игрока команды из Саудовской Аравии транслировалось на 40 телеканалов и собрало у экранов около трех миллиардов зрителей, пишет «Советский спорт».

Португалец присоединился к «Аль-Насру» в начале наступившего года. Соглашение нападающего с девятикратным чемпионом Саудовской Аравии рассчитано до лета 2025 года. Криштиану Роналду теперь является самым высокооплачиваемым футболистом в истории, его зарплата в аравийском клубе с учетом реализации коммерческих прав составит 200 миллионов евро в год.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре Роналду в составе национальной команды Португалии забил один мяч. Его сборная дошла до четвертьфинальной стадии мундиаля, в котором уступила команде Марокко. При этом португалец стал единственным футболистом, который забивал на пяти чемпионатах мира.