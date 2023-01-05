Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Трансляцию презентации Роналду в Саудовской Аравии посмотрели три млрд человек

Егор Провоторов
Спорт
Трансляцию презентации Роналду в Саудовской Аравии посмотрели три млрд человек
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За трансляцией презентации нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в качестве новичка команды следили порядка трех миллиардов человек. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей в четверг, 5 января, написал журналист Педру Сепулведа. Презентация форварда состоялась 3 января.

По информации источника, представление 37-летнего португальского футболиста в качестве игрока команды из Саудовской Аравии транслировалось на 40 телеканалов и собрало у экранов около трех миллиардов зрителей, пишет «Советский спорт».

Португалец присоединился к «Аль-Насру» в начале наступившего года. Соглашение нападающего с девятикратным чемпионом Саудовской Аравии рассчитано до лета 2025 года. Криштиану Роналду теперь является самым высокооплачиваемым футболистом в истории, его зарплата в аравийском клубе с учетом реализации коммерческих прав составит 200 миллионов евро в год.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре Роналду в составе национальной команды Португалии забил один мяч. Его сборная дошла до четвертьфинальной стадии мундиаля, в котором уступила команде Марокко. При этом португалец стал единственным футболистом, который забивал на пяти чемпионатах мира.

Футбол Криштиану Роналду Саудовская Аравия Рекорды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте