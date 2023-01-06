Народный календарь. Как 9 января узнать, скоро ли выйдешь замуж
9 января Православная церковь почитает память христианского мученика Стефана.
Самое популярное девичье гадание в этот день — на скорое замужество. Незамужние девушки рассыпали на столе семечки и пересчитывали их попарно. Если выпадало четное число — в этом году есть шанс встретить свою любовь и выйти замуж. Если в итоге оставалась одна семечка — замуж еще не скоро.
Если 9 января напоить лошадь из ведра, в котором лежит серебряная монетка — она весь год будет смирной. Кроме того, этот обряд защищает лошадей от болезней. Также в этот день можно огородить свой дом осиновыми кольями, благодаря чему никакая нечисть во двор не войдет.
Приметы погоды:
Снегопад сулит хороший урожай грибов и ягод;
Если на улице не видно маленьких птичек, будет снегопад;
Лошадь на землю ложится — к теплу, ведёт себя беспокойно — к снежной буре;
Гуси лапы поджимают — к холодам;
Заяц прибежал к людскому жилищу — к сильным морозам.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Антонина, Лука, Степан, Тихон, Федор, Ферапонт.