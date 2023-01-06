Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

9 января Православная церковь почитает память христианского мученика Стефана.

Самое популярное девичье гадание в этот день — на скорое замужество. Незамужние девушки рассыпали на столе семечки и пересчитывали их попарно. Если выпадало четное число — в этом году есть шанс встретить свою любовь и выйти замуж. Если в итоге оставалась одна семечка — замуж еще не скоро.

Если 9 января напоить лошадь из ведра, в котором лежит серебряная монетка — она весь год будет смирной. Кроме того, этот обряд защищает лошадей от болезней. Также в этот день можно огородить свой дом осиновыми кольями, благодаря чему никакая нечисть во двор не войдет.

Приметы погоды:

Снегопад сулит хороший урожай грибов и ягод;

Если на улице не видно маленьких птичек, будет снегопад;

Лошадь на землю ложится — к теплу, ведёт себя беспокойно — к снежной буре;

Гуси лапы поджимают — к холодам;

Заяц прибежал к людскому жилищу — к сильным морозам.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как 9 января узнать, скоро ли выйдешь замуж

Именины отмечают: Антонина, Лука, Степан, Тихон, Федор, Ферапонт.