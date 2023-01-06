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Соединенные Штаты уже получили выгоду из устроенного ими кризиса на Украине. Теперь в их интересах провернуть трюк с заранее невыполнимым Киевом мирным договором по примеру Минских соглашений. Такое мнение на страницах издания Rebelion высказал обозреватель Фабрицио Казари.

Аналитик пояснил, что продолжение конфликта легло бы на Вашингтон и Брюссель «огромным бременем», не имея шансов на победу на земле. При этом вооружение и финансирование неонацистских групп для продолжения боевых действий даже после достижения мирного договора «будет стоить недорого и принесет большие выгоды», заметил Казари.

Специалист выразил мнение, что теперь Соединенные Штаты будут продвигать соглашение, которое Украина не станет выполнять, как это было ранее с Минскими соглашениями, пишет «Российская газета».

Страны западного мира готовы положить конец конфликту на Украине, поскольку хотят уделить больше внимания своим экономикам. Об этом написал в конце декабря обозреватель Hill Авраам Шама. По его словам, вопрос переговоров между Москвой и Киевом звучал в личной беседе президентов Украины и США.