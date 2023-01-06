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Пушилин заявил, что российские силы ответят на ВСУ при нарушении режима перемирия

Егор Провоторов
Общество
Пушилин заявил, что российские силы ответят на ВСУ при нарушении режима перемирия
Фото: roscongress / Анатолий Медведь

Российские силы ответят Вооруженным силам Украины (ВСУ) при их попытке нарушить режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения. Такое заявление в пятницу, 6 января, сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, решение распространяется на прекращение инициативного огня или наступательных действий со стороны российских войск. Однако это не говорит, что силы РФ никак не отреагируют на провокации со стороны противника. Врио главы нового российского региона поделился этой информацией на своем канале в Telegram.

Накануне президент России Владимир Путин поручил российскому министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев не воспринимает всерьез предложение о временном рождественском перемирии в зоне специальной военной операции на рождественские праздники.

Украина Денис Пушилин ДНР
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