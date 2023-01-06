Полянский заявил, что украинские власти готовы жертвовать своим народом

Фото: МИД РФ

Киевские власти готовы пожертвовать своим народом и страной ради западных геополитических игр, написал на одной из страниц в социальных сетях первый заместитель председателя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя отказ Украины от рождественского перемирия.

— Это еще одно напоминание о том, с кем мы воюем на Украине - с безжалостными преступниками-националистами, готовыми пожертвовать своей страной и своим народом ради западных геополитических игр, не имеющими уважения к святыням, — указал российский дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин поручил российскому министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

После этого в Госдепартаменте США заявили, что у Вашингтона нет большого доверия к объявленному Россией рождественскому перемирию в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев не воспринимает всерьез предложение о временном прекращении огня в зоне специальной военной операции на рождественские праздники.