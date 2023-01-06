Кулеба заявил, что Киев не воспринимает всерьез предложение РФ о перемирии

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Украинские власти не воспринимают всерьез предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в зоне специальной военной операции на рождественские праздники. Об этом в четверг, 5 января, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы украинского МИД, президент восточноевропейской страны Владимир Зеленский до этого предложил «четкую формулу мира из 10 шагов». По этой причине Кулеба призвал «не воспринимать всерьез» предложение российской стороны по рождественскому прекращению огня, пишет ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин поручил российскому министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

До этого в Госдепартаменте США заявили, что у Вашингтона нет большого доверия к объявленному Россией рождественскому перемирию в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев отказывается поддержать введение режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения, который был предложен Россией.