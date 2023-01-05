Секретарь СНБО Украины сообщил об отказе Киева ввести режим прекращения огня

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Украинское руководство отказывается поддержать введение режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения, который был предложен Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в четверг, 5 января.

— Никаких переговоров с ними, ни о перемирии, ни о какой-то дате, это никакого отношения не имеет к нам, — цитирует Данилова РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин поручил российскому министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Глава государства также призвал украинских властей предпринять аналогичные меры.

Позже Минобороны России отдало указания российским военным ввести режим прекращения огня на 36 часов в период с 6 по 7 января.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на призыв Путина заявил, что для реализации временного прекращения огня России требуется покинуть территорию страны. По его словам, только так получится достичь временного перемирия.