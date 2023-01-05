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В офисе Зеленского прокомментировали предложение России о временном прекращении огня

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В офисе Зеленского прокомментировали предложение России о временном прекращении огня
Фото: Минобороны РФ

Для реализации временного прекращения огня на линии боевого соприкосновения на Украине России требуется покинуть территорию страны. Об этом в четверг, 5 января, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

— Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется «временное перемирие», — цитирует Подоляка ТАСС.

С инициативой ввести режим временного прекращения огня выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Такое предложение он объяснил тем, что православные граждане должны иметь возможность посещать службы в период Рождества.

Позже президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Глава государства также призвал украинское руководство предпринять аналогичные меры.

В результате Министерство обороны России отдало указания российским военным ввести режим прекращения огня на 36 часов в период с 6 по 7 января.

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