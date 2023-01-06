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«Знаки удачи»: астролог рассказала, что нужно обязательно сделать в период Святок

Дарья Завгородняя

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Общество
«Знаки удачи»: астролог рассказала, что нужно обязательно сделать в период Святок
Фото: depositphotos

Чтобы в период Святок привлечь в дом любовь, богатство, удачу, главное — обращать внимание на «знаки удачи». Астролог Ольга Розовская поделилась с «Вечерней Москвой» несложными и интересными гаданиями.

На чае

Утром завариваем ложку чая в чашке, накрываем ее блюдцем и ждем 10 минут. Если на стенке чашки слева осталась одна чаинка, а справа — две, это счастливый знак. Вас ждет успех в любви и в делах. Если чаинок на поверхности чая много — тоже отлично. Это сулит удачу — и в работе, и в отношениях с близкими.

Красавец, приди

Это гадание проводится в компании. Берем кольцо, кусочек хлеба и щепотку табака, затем — три пиалы. Просим «помощницу» накрыть упомянутые предметы так, чтобы мы не видели. Затем поднимем любую пиалу наугад. Если попадется кольцо, жених будет красавец, хлеб означает богача, щетка, табак — предпринимателя среднего достатка.

Привлекаем богатство

Перед Рождеством покупаем красный кошелек — необязательно кожаный, можно и матерчатый. На ночь кладем его в расстегнутом виде на подоконник. Хорошо, если ночь безоблачная и лунная. Финансовый достаток будет сопровождать вас весь год.

«Знаки удачи»: астролог рассказала, что нужно обязательно сделать в период Святок Фото: shutterstock

Правила желаний

Свои мечты высшим силам нужно «доносить» правильно. Главное — выбросить из головы все события и людей, которые вас огорчают. Тем более не рекомендуется формулировать желание «негативно», просить, чтобы вас избавили от кого-то или от чего-то. «Сработает» только «позитивная» просьба. Например, «пошли мне жениха», «друзей» и так далее. Формулируя финансовый запрос, лучше называть не сумму или месячный доход, а дорогую вещь, которую вы хотели бы приобрести.

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