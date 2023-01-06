«Может развиться еще в детстве»: нарколог объяснил, как распознать алкогольную зависимость
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Существует целый ряд серьезных звоночков, которые сигнализируют о развивающейся зависимости от алкоголя. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун.
Два фактора риска
По словам специалиста, в ряде случаев у людей есть генетическая предрасположенность к алкогольной зависимости.
— Алкогольная зависимость отчасти генетически детерминирована, поэтому какое-то количество людей, которые попробуют алкоголь, захотят повторить это снова. Состояние опьянения им нравится, и оно для них более комфортное, чем трезвое. А потому определенное количество населения всегда подвержено этой или другим видам химической зависимости. Все зависит от распространенности конкретных психоактивных веществ в конкретном микросоциуме. Например, в странах, где алкоголь исключен из оборота, употребляются психотропные средства, — объяснил врач.
Вторым фактором риска является популярность алкоголя в семье, отметил нарколог.
— В этом случае стремление употреблять спиртное может развиться еще в детстве. Также поспособствовать раннему развитию алкоголизма может близкое общение с подростками, которые подвержены такой зависимости, — уверен Ковтун.
Стадии зависимости
- Патологическое влечение к алкоголю — прямой признак первой стадии зависимости.
— В этом случае человек в течение дня думает о том, где достать спиртное и употребить его. В состоянии опьянения человек проводит большую часть времени, — пояснил нарколог.
Со временем ситуация становится еще опаснее, продолжил врач.
- Постепенно у человека утрачивается рвотный рефлекс, большие дозы выпитого не дают ощущения тошноты.
— Если сначала человек пробует и выпить много не может, то по мере развития заболевания и 300 миллилитров, и поллитра крепкого алкоголя хорошо «влезают» и дают опьянение.
- Далее человек уже на следующий день не будет помнить событий, сопутствующих опьянению.
Комплексная защита
Подход к предотвращению алкоголизма должен быть комплексным, уверен Ковтун: в этом должны участвовать и медики, и психологи, и социум.
Важно наличие хобби, человек должен вести здоровый образ жизни и обеспечивать свой личностный рост. Все это в комплексе способствует тому, чтобы человек не стал зависимым, пояснил врач.
В случае формирования зависимости помочь человеку могут психологи и психиатры-наркологи, однако часто люди сами не хотят избавляться от влечения к алкоголю, отметил специалист.
— К сожалению, склонные к зависимости люди в большинстве случаев обращаются не сами, они нередко отрицают проблему. Зачастую на их обращении к специалистам настаивают близкие, заинтересованные в их жизни, здоровье, финансах, — заключил эксперт.