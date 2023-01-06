«Может развиться еще в детстве»: нарколог объяснил, как распознать алкогольную зависимость

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Существует целый ряд серьезных звоночков, которые сигнализируют о развивающейся зависимости от алкоголя. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун.

Два фактора риска

По словам специалиста, в ряде случаев у людей есть генетическая предрасположенность к алкогольной зависимости.

— Алкогольная зависимость отчасти генетически детерминирована, поэтому какое-то количество людей, которые попробуют алкоголь, захотят повторить это снова. Состояние опьянения им нравится, и оно для них более комфортное, чем трезвое. А потому определенное количество населения всегда подвержено этой или другим видам химической зависимости. Все зависит от распространенности конкретных психоактивных веществ в конкретном микросоциуме. Например, в странах, где алкоголь исключен из оборота, употребляются психотропные средства, — объяснил врач.

Вторым фактором риска является популярность алкоголя в семье, отметил нарколог.

— В этом случае стремление употреблять спиртное может развиться еще в детстве. Также поспособствовать раннему развитию алкоголизма может близкое общение с подростками, которые подвержены такой зависимости, — уверен Ковтун.

Стадии зависимости

Патологическое влечение к алкоголю — прямой признак первой стадии зависимости.

— В этом случае человек в течение дня думает о том, где достать спиртное и употребить его. В состоянии опьянения человек проводит большую часть времени, — пояснил нарколог.

Со временем ситуация становится еще опаснее, продолжил врач.

Постепенно у человека утрачивается рвотный рефлекс, большие дозы выпитого не дают ощущения тошноты.

— Если сначала человек пробует и выпить много не может, то по мере развития заболевания и 300 миллилитров, и поллитра крепкого алкоголя хорошо «влезают» и дают опьянение.

Далее человек уже на следующий день не будет помнить событий, сопутствующих опьянению.

Комплексная защита

Подход к предотвращению алкоголизма должен быть комплексным, уверен Ковтун: в этом должны участвовать и медики, и психологи, и социум.

Важно наличие хобби, человек должен вести здоровый образ жизни и обеспечивать свой личностный рост. Все это в комплексе способствует тому, чтобы человек не стал зависимым, пояснил врач.

В случае формирования зависимости помочь человеку могут психологи и психиатры-наркологи, однако часто люди сами не хотят избавляться от влечения к алкоголю, отметил специалист.

— К сожалению, склонные к зависимости люди в большинстве случаев обращаются не сами, они нередко отрицают проблему. Зачастую на их обращении к специалистам настаивают близкие, заинтересованные в их жизни, здоровье, финансах, — заключил эксперт.