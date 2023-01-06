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Посол Антонов заявил, что США ответственны за затягивание конфликта на Украине

Егор Провоторов
В мире
Посол Антонов заявил, что США ответственны за затягивание конфликта на Украине
Фото: vk/rusembusa

Все последние действия Соединенных Штатов, включая решение о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в который будут включены американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, напрямую указывают на отсутствие стремления у Вашингтона к политическому урегулированию ситуации на Украине. Об этом в четверг, 6 января, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, теперь уже ни у кого не должно оставаться сомнений относительно того, кто несет ответственность за затягивание конфликта. Дипломат заметил, что в США даже объявленный Москвой режим прекращения огня называют «попыткой взять передышку».

— Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами "до последнего украинца", а судьба народа Украины американцев совсем не волнует, — приводит слова Антонова Telegram-канал российского посольства в США.

Накануне Белый дом раскрыл детали поставок оружия Украине от США и Германии. В очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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