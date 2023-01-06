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Ведущий Fox News заявил, что США фабрикуют панику вокруг РФ в политических целях

Полина Долганова
В мире
Ведущий Fox News заявил, что США фабрикуют панику вокруг РФ в политических целях
Фото: Pexels

Соединенные Штаты «фабрикуют панику» вокруг России и используют этот метод в качестве политического инструмента. Такое мнение выразил ведущий Fox News Такер Карлсон.

Он напомнил, что в 2016 году организация WikiLeaks опубликовала данные, согласно которым кандидат на пост президента Хиллари Клинтон дала своему офису поручение оказать максимальное влияние на итоги выборов.

По мнению журналиста, впоследствии Клинтон обвинила в случившемся Россию, чтобы скрыть факт своей причастности к результатам голосования.

Карлсон добавил, что спецслужбы США были осведомлены о невиновности Москвы.

— Со временем это стало стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне, — добавил ведущий.

Он подытожил, что любой факт, который неудобен американским властям, в США стали называть «российской дезинформацией».

В мае 2022 года экс-менеджер избирательной кампании бывшей первой леди страны Робби Мук рассказал, что Хиллари Клинтон в ходе президентских выборов в 2016 году согласилась с планами своего избирательного штаба касательно организации утечки в средствах массовой информации данных о якобы связи между своим соперником на выборах, республиканцем Дональдом Трампом, и российским «Альфа-Банком».

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