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Как пережить ретроградный Меркурий: что можно и чего нельзя делать до 18 января

Виктория Непомнищева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Как пережить ретроградный Меркурий: что можно и чего нельзя делать до 18 января
Фото: shutterstock

29 декабря 2022 года начался период ретроградного Меркурия в Козероге, который продлится вплоть до 18 января 2023 года. Планета, находящаяся в обратном движении, влияет на жизнь большинства из нас. Как пережить ретроград Меркурия и выйти из противостояния с наименьшими потерями, «Вечерней Москве» рассказала таролог и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Общая характеристика ретроградного Меркурия

Меркурий отвечает за профессиональные качества, предпринимательские способности и финансы. Начав свое попятное движение, он будет влиять на все указанные сферы. Большинство из нас могут ожидать неожиданное появление трудностей и непредвиденных обстоятельств в карьере, учебе и материальном состоянии.

Именно поэтому в указанный период не стоит планировать крупные проекты, заключение сделок и подписание договоров, а также важные мероприятия, связанные с профессиональной и учебной деятельностью, например, повышение квалификации, мастер-классы, собеседования и презентации.

Избегайте необдуманных финансовых трат и не совершайте крупных покупок, которые могут пробить брешь в семейном бюджете. Повремените с денежными операциями, пока Меркурий находится в ретрограде.

Посвятите время завершению неоконченных дел. Непременно избавьтесь от накопившегося хлама и негатива вместе с ним. Обязательно проведите указанный период времени с близкими людьми, поскольку Козерог ценит родственные узы и обостряет потребность в стабильном и проверенном окружении. Также в указанное время будут полезны физическая активность и занятия любимым хобби.

Что можно делать в этот период

Чтобы снизить негативное воздействие ретроградной планеты, соблюдайте следующие рекомендации:

  • проводите время с близкими людьми и родственниками, что так ценит семейный и преданный Козерог;
  • посвятите время своему личному хобби: прогулкам, чтению книг, спорту и любой другой деятельности, доставляющей вам приятные минуты;
  • позаботьтесь о чистоте и порядке в доме, избавившись от мусора.

Помните, что Меркурий уважает ответственность и пунктуальность, поэтому играйте по его правилам.

Что опасно делать в период ретроградного Меркурия

Чего не стоит делать до 18 января 2023, так это:

  • оставлять брошенными на полпути или вовсе не завершенными какие-либо дела;
  • организовывать важные мероприятия в профессиональной и учебной сферах: командировки, собеседования, переговоры;
  • заключать сделки в области карьеры и недвижимости;
  • совершать крупные траты, а также давать деньги в долг.

Соблюдая простые рекомендации, вы даже не заметите, как легко и без осложнений пройдет опасное и неоднозначное ретроградное движение Меркурия.

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