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«Свиньи не имеют веры»: Медведев прокомментировал отказ Украины от перемирия

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Свиньи не имеют веры»: Медведев прокомментировал отказ Украины от перемирия
Фото: er.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ Украины от рождественского перемирия.

— Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество, — написал он.

Медведев добавил, что ему жалко людей, которые лишились возможности сходить в церковь на службу. При этом, говоря об украинских властях, он отметил, что «свиньи не имеют никакой веры» и не способны испытывать чувство благодарности.

Он также написал, что украинская сторона понимает только грубую силу. Политик напомнил, что о недопустимости перемирия также успели заявить глава немецкого МИД Анналена Бербок и другие европейские чиновники.

Медведев написал в Telegram-канале, что «наследники нацистов» никогда не жалели ни людей, ни животных.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские власти не воспринимают всерьез предложение о временном прекращении огня в зоне спецоперации на рождественские праздники.

Украина Дмитрий Медведев Спецоперации Россия Рождество
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