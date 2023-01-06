Зеленский отверг предложение России о введении перемирия на Рождество

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отверг предложение России об объявлении перемирия на линии соприкосновения по случаю Рождества.

— Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней в Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных, — сказал он.

По мнению Зеленского, Москва якобы хочет объявить перемирие, чтобы затем атаковать ВСУ «с новой силой», передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ему жалко людей, которые лишились возможности сходить в церковь на службу.

При этом, говоря об украинских властях, он отметил, что «свиньи не имеют никакой веры» и не способны испытывать чувство благодарности.

Политик напомнил, что о недопустимости перемирия также успели заявить глава немецкого МИД Анналена Бербок и другие европейские чиновники.