Зеленский отверг предложение России о введении перемирия на Рождество
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отверг предложение России об объявлении перемирия на линии соприкосновения по случаю Рождества.
— Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней в Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных, — сказал он.
По мнению Зеленского, Москва якобы хочет объявить перемирие, чтобы затем атаковать ВСУ «с новой силой», передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ему жалко людей, которые лишились возможности сходить в церковь на службу.
При этом, говоря об украинских властях, он отметил, что «свиньи не имеют никакой веры» и не способны испытывать чувство благодарности.
Политик напомнил, что о недопустимости перемирия также успели заявить глава немецкого МИД Анналена Бербок и другие европейские чиновники.