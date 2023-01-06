В Росавтодоре назвали сроки установки автомобильных пролетов Крымского моста

Фото: shutterstock

Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова, установят в январе, еще два — в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора в пятницу, 6 января.

— Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения автотранспорта, — говорится в сообщении.

После замены двух поврежденных пролетов в феврале специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку. Проведение работ на левой части моста не влияет на движение автотранспорта, уточнили в ведомстве.

Рабочие закончили восстановление площадок на опорах моста, необходимых для надвижки первого пролетного строения левой стороны автодорожной части. Два из четырех пролетов левой стороны, пострадавших при взрыве, уже были сняты.

После этого специалисты восстановили поврежденные тумбы на опорах, вклеив дополнительные арматурные выпуски и установив арматурную сетку. Работы на Крымском мосту проходят круглосуточно, его автодорожную часть восстановят в марте, отмечается на сайте Росавтодора.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузового автомобиля 8 октября 2022 года. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна.

В ноябре 2022-го была завершена надвижка первого пролетного строения автодорожной части моста. Работы заняли порядка 12 часов.