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Синоптик Тишковец заявил о пришедших в Москву забайкальских морозах

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
Синоптик Тишковец заявил о пришедших в Москву забайкальских морозах
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

По Москве «ударили» забайкальские морозы. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Под утро минимальная температура в столице — 23,0, на полюсе холода — в Черустях — 25,8, Талдоме — 26,1, Сергиевом Посаде — 26,3, Дмитрове — 26,5, Солнечногорске — 26,4, Клину — 27,2, — сказал синоптик.

Он уточнил, что в настоящее время температура воздуха в Москве составляет 22,2 градуса ниже нуля. Пришедшие в город морозы продолжат крепчать, написал Тишковец в Telegram-канале.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве», что похолодание придет в столичный регион в ближайшие дни из-за очередного циклона, который сформировался в Северной Атлантике. Он, как уточняется, принесет в город морозы до 30 градусов ниже нуля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что морозы до 47 градусов прогнозируются в регионах европейской части России в ближайшие несколько дней. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура будет достигать минус 53 градуса.

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