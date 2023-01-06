Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев назвал сроки завершения строительства башни Национального космического центра в Москве

Василий Плиткин
Город
Андрей Бочкарев назвал сроки завершения строительства башни Национального космического центра в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Новозаводская улица, 18 Карта всех событий

Строительство башни Национального космического центра (НКЦ) завершится до конца марта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 6 января.

— Сейчас готовность основных конструкций комплекса здания превышает 90 процентов, полностью завершены монолитные работы низкоэтажной части комплекса, ведутся работы по возведению 38-го этажа из 47 этажей башни НКЦ, — сказал представитель мэрии.

При этом специалистами было смонтировано 50 лифтов из 73 в низкоэтажной части, уточнил заммэра. Строительство всего объекта будет завершено до конца года, цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

5 января мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги по строительству в столице за 2022 год. За прошедший год в городе ввели в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 6,9 миллиона «квадратов» являются жильем.

Так, в 2022-м олимпийский комплекс «Лужники» пополнился новым первоклассным объектом. Кроме того, на Воробьевых горах открыли горнолыжный комплекс и восстановили эскалаторную галерею, а в Текстильщиках открыли исторический стадион «Москвич».

Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте