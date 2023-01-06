Андрей Бочкарев назвал сроки завершения строительства башни Национального космического центра в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Новозаводская улица, 18 Карта всех событий

Строительство башни Национального космического центра (НКЦ) завершится до конца марта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 6 января.

— Сейчас готовность основных конструкций комплекса здания превышает 90 процентов, полностью завершены монолитные работы низкоэтажной части комплекса, ведутся работы по возведению 38-го этажа из 47 этажей башни НКЦ, — сказал представитель мэрии.

При этом специалистами было смонтировано 50 лифтов из 73 в низкоэтажной части, уточнил заммэра. Строительство всего объекта будет завершено до конца года, цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

5 января мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги по строительству в столице за 2022 год. За прошедший год в городе ввели в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 6,9 миллиона «квадратов» являются жильем.

Так, в 2022-м олимпийский комплекс «Лужники» пополнился новым первоклассным объектом. Кроме того, на Воробьевых горах открыли горнолыжный комплекс и восстановили эскалаторную галерею, а в Текстильщиках открыли исторический стадион «Москвич».