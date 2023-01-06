Стало известно о переводе Михалкова в реанимацию из-за ухудшения состояния

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Режиссер Никита Михалков в настоящее время находится в реанимации в одной из столичных больниц. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что режиссера перевезли в другое медицинское учреждение из больницы № 67. Михалков находится в тяжелом состоянии: у него, как утверждает издание, диагностировали пневмонию из-за коронавируса.

Однако представители Михалкова подчеркивают, что у деятеля культуры обычный грипп, передает Baza.

Информация о том, что Михалкова в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из московских больниц, появилась в СМИ 5 января.

Жена Михалкова Татьяна сообщила «Вечерней Москве», что ее муж отправился в больницу в целях профилактики. Пресс-секретарь режиссера в свою очередь сообщила, что Михалков был доставлен в медицинское учреждение с гриппом.