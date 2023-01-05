«Даже не успел доехать до больницы»: жена Михалкова раскрыла подробности о состоянии режиссера

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Супруга известного режиссера Никиты Михалкова Татьяна сообщила корреспонденту «Вечерней Москвы», что ее муж отправился в больницу в целях профилактики.

— Он отправился просто провериться в больницу. Какую-то ложную информацию распространяют о том, что он болен. У него нет ковида, он даже не успел доехать до больницы, а уже сообщают, что якобы он в реанимации, — рассказала Татьяна Михалкова.

Пресс-секретарь режиссера в свою очередь сообщила, что Михалков был госпитализирован с гриппом.

Информация о том, что Никиту Михалкова в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из московских больниц, ранее появилась в СМИ. Сообщалось, что у 77-летнего режиссера диагностировали ковидную пневмонию.

Это далеко не первые проблемы со здоровьем режиссера, о которых стало известно общественности. В сентябре 2019 года народный артист РСФСР сообщил журналистам, что ему пришлось перенести семь операций на ноге.