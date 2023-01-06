Более 27 километров трамвайных рельсов обновили в Москве в 2022 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты метро за 2022 год заменили в Москве более 27 километров трамвайных рельсов и свыше 17 тысяч шпал. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 6 января.

Также рабочие обновили 47 комплектов стрелочных переводов и сварили около трех тысяч стыков на путях. Кроме того, в городе оборудовали физическое обособление путей на 13 улицах и построили более 50 удобных платформ на остановках.

По итогам работ трамваи на отремонтированных участках стали ходить плавнее и почти на 20 процентов тише. Теперь трамваи в среднем могут развивать скорость на 15–30 процентов больше.

Благодаря закупке современных вагонов, обновлению инфраструктуры, оборудованию приподнятых платформ на остановках и физическому обособлению путей поездки на трамвае в 2022 году стали комфортнее, надежнее и доступнее, цитирует заместителя мэра Москвы, главу ведомства Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в наступившем 2023 году в Москву поступит новая партия трамваев последнего поколения в количестве 50 штук. Благодаря этому трамвайный парк, как уточняется, обновится на 100 процентов.