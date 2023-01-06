Праздничная подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Праздничная подсветка зданий и мостов в городе будет работать без перерывов в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В рождественскую ночь подсветка традиционно будет работать до утра. В ней и других световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше электроэнергии, обеспечивают яркий свет и адаптированы к любым погодным условиям, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Архитектурно-художественная подсветка будет работать в праздничном режиме до 8 января. В городе подсветка включается одновременно с наружным освещением, однако отключение происходит в разное время.

Так, например, в 23:00 в столице перестают подсвечиваться жилые дома, а в 00:00 — здания администраций. Спустя час подсветка выключается в вестибюлях столичной подземки, а в 03:00 — на мостах в ЦАО, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность рождественских служб в столице. В ночь с 6 на 7 января под особый контроль планируется взять около 500 храмов и церквей.