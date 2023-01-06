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Более 700 спасателей обеспечат пожарную безопасность рождественских служб в Москве

Полина Долганова
Город
Более 700 спасателей обеспечат пожарную безопасность рождественских служб в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность рождественских служб в столице. Об этом в пятницу, 6 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

На новогодних каникулах спасатели и пожарные работают в усиленном режиме, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В ночь с 6 на 7 января под особый контроль планируется взять около 500 храмов и церквей. Перед праздником специалисты МЧС провели профилактические беседы со священнослужителями и верующими, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня и о порядке использования первичных средств пожаротушения, добавил заммэра.

На Рождество свыше 1,5 тысячи спасателей будут находиться в режиме повышенной готовности. Они также будут оснащены 400 единицами специальной техники, передает Telegram-канал комплекса.

В настоящее время городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В городе был усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур.

Столичные парки подготовили программу мероприятий, в рамках которой горожане смогут узнать об истории и традициях Рождества.

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