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В Белоруссии заявили о готовности войск к защите Союзного государства

Лейла Алиева
В мире
В Белоруссии заявили о готовности войск к защите Союзного государства
Фото: shutterstock

Белорусско-российская региональная группировка войск готова защищать Союзное государство. Об этом в пятницу, 6 января, заявил замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук.

— Будет осуществляться подготовка межвидовых подразделений. На территории страны начинается летно-тактическое учение, — сказал военный.

Он уточнил, что затем состоятся различные штабные тренировки. Одним из этапов подготовки будет совместное учение «Щит Союза — 2023».

Совместно с Россией с конца октября проводится подготовка и слаживание совместной региональной группировки войск. Ее особенность заключается в том, что занятия проходят по единым программам как РФ, так и Белоруссии.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин пояснил, что основная задача совместной российско-белорусской группировки войск заключается в том, чтобы дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии. Дипломат посчитал некорректными заявления, согласно которым она может быть задействована в ходе спецоперации на Украине.

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