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В рамках нового пакета военной помощи США отправят на Украину зенитные ракеты Sea Sparrow. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает издание Politico.

— Этот тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши и используется для перехвата самолетов и крылатых ракет, — говорится в материале.

Кроме того, украинской армии, по данным Politico, уже удалось приспособить пусковые установки «Бук» под новое оружие из США.

До этого в Белом доме сообщили, что в новом пакете военной поддержки США планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею ЗРК Patriot.

Также власти Соединенных Штатов и Германии намерены направить специалистов, которые займутся обучением ВСУ по использованию выделенных вооружений.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова западных политиков о помощи поставок оружия в достижении мира на Украине на самом деле подразумевают совершенно другую цель. По его мнению, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости поставок западного оружия для достижения перемирия отражают позицию Запада.