Москвичей пригласили на новогоднюю онлайн-выставку центров госуслуг и Главархива

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Центры госуслуг «Мои документы» и Главархив Москвы открыли онлайн-выставку «Мечты москвичей в Новый год. 1941». Об этом в пятницу, 6 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Пользователи узнают, какие подарки фронтовикам готовили жители и чем украшали новогоднюю елку на передовой и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Также на экспозиции представлены истории людей, находившихся на фронте во время зимних праздников.

За три года «Мои документы» показали выставки, где рассказывалось о развитии городского общественного транспорта, осаде и защите Москвы, развитии искусства в годы Великой Отечественной войны, Параде Победы на Красной площади 9 мая 1945-го и многом другом, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что выставка «Незабытые герои», приуроченная к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, откроется в Музее Победы 10 января.

Посетить экспозицию можно будет в зале «Школьный музей Победы» до 27 января. Гости смогут увидеть личные вещи жителей и военных осажденного города.