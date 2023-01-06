Город выделил помещения для социальных организаций района Кузьминки

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, Волгоградский проспект, 86к1 Карта всех событий

Для трех социальных организаций района Кузьминки выделили новые помещения площадью 245,5 квадратных метра. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

— В районе Кузьминки местный совет ветеранов, опорный пункт охраны порядка и спортивно-досуговый центр «Барс» располагаются в помещениях управы района. Здания вошли в программу реновации и должны быть снесены, — отметил он.

Столица заранее выделила помещения на первом этаже дома, расположенного по адресу: Волгоградский проспект, дом 86, корпус 1. При этом их общая площадь почти на 52 квадратных метра больше тех помещений, которые учреждения занимают на данный момент, передает официальный сайт мэра Москвы.

Объекты социального назначения откроются в 35 домах, построенных по программе реновации в столице. Всего планируется сохранить 218 домов с авторской архитектурой. Москвичи переедут в новостройки, а здания будут перепрофилированы под социальные и административные объекты.