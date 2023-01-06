Астролог рассказала, что ждет знаки зодиака в полнолуние 7 января

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В ночь с 6 по 7 января произойдет важное полнолуние на оси кардинальных знаков — Козерог и Рак. Астролог Ксения Шахова рассказал, что ждет каждого представителя всех знаков зодиака в это время.

Овен

Овны погрузятся в работу и осознание своей роли в иерархической структуре. Именно сейчас им лучше поблагодарить родителей и старших за полученный опыт.

Телец

Представители этого знака Зодиака задумаются о смысле жизни. Также это хорошее время для возобновления общения с дальними родственниками, поездок и чтения книг.

Близнецы

У них получится найти баланс в финансовом вопросе, несмотря на то, что именно эта сфера сейчас нуждается в укреплении. Все внимание направлено на бизнес и наследство — там им улыбнется удача.

Рак

Для Раков полнолуние — важное время, которое всегда глубинно затрагивает чувства. Сейчас все крутится вокруг партнерства и регулирования личных отношений. Чтобы усилить контакт, стоит попросить близкого человека преподнести им подарок, либо первыми проявить заботу к любимым.

Лев

Львам в это полнолуние необходимо следить за своим здоровьем. Если они переели, то лучше очистить организм и принять меры для профилактики в области желудочно-кишечного тракта.

Дева

Девы смогут провести время в кругу близких людей, а также организовать себе яркий и веселый досуг.

Весы

Для Весов наступит день затишья и углубления в личное. Полнолуние подойдет для зимней прогулки в лесу или в парке, а также осмысления отношений между ними и другими членами семьи.

Скорпион

Для представителей этого знака Зодиака данный период является удачным для поездок, приобретения обучающего курса или похода в гости.

Стрелец

Стрельцы укрепят свои навыки в важной для них области, а также смогут выразить себя максимально естественно и талантливо, это в свою очередь привлечет внимание подписчиков и новую аудиторию.

Козерог

Козерогам в полнолуние лучше беречь опорно-двигательную систему, пальцы рук и позвоночник.

Водолей

Этот день поспособствует активизации у Водолеев механизмов, которые помогут достичь желаемого. Если получится — сходить в спа, посетить баню, бассейн, массаж.

Рыбы

Друзья или единомышленники готовят для Рыб сюрприз. Кроме того, они неожиданно для себя приблизят реализацию большой цели, передает Пятый канал.

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