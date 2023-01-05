«Предвидят будущее»: названы знаки зодиака, которым стоит погадать на рождественские святки

Фото: Pexels

Некоторые люди словно родились с даром предвидения, что может быть связано с их знаком зодиака. Согласно астрологии, пять знаков зодиака обладают очень сильным шестым чувством, и им в первую очередь стоит побаловаться святочными гаданиями, чтобы узнать, что их ждет в наступающем году. Об этих представителях зодиакального круга «Вечерней Москве» рассказала таролог и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Рак

Раки, как правило, очень эмоциональны по своей природе, но это самый интуитивный знак зодиака. Они обладают способностью чувствовать эмоции каждого человека, что помогает им понять, каков он на самом деле. В плане способности предвидеть будущее им нет равных, главное — найти подходящий инструмент, тот или иной способ гадания и поверить в свои силы, а Святки — идеальный для этого период.

Весы

Известные своим уравновешенным подходом, представители этого знака зодиака замечают все детали. Их просто невозможно обмануть. Эти люди настолько внимательны к собственным эмоциям и окружающим их обстоятельствам, что для них вторая натура играть в детектива и быть скептиками. Они умеют быть на два шага вперед, а рождественские святки могут стать отличной возможностью приоткрыть завесу тайны и построить планы на наступивший год.

Скорпион

Скорпионов практически невозможно обмануть. Иногда им не нужны ни карты, ни гороскопы, чтобы предвидеть будущее, но в сфере предсказаний им нет равных. Этот таинственный знак зодиака не зря обладает склонностью ко всему мистическому и непознанному.

Рыбы

Это еще один знак, для которого интуиция идет рука об руку с творчеством. Это один из самых интуитивных представителей гороскопа. Рыбы также очень вдумчивы, поэтому они могут легко разгадать запутанные послания раскладов Таро или рисунки из застывшего воска.

Близнецы

Представители этого знака известны как самые общительные. Им удается налаживать контакт с абсолютно разными людьми, благодаря чему они набирают фантастический жизненный опыт. Он и делает из них самых эффективных советчиков, к предсказаниям которых всегда стоит прислушиваться.