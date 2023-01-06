Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Telegraaf: Полиция Нидерландов опознала тело пропавшего десять лет назад россиянина Левина

Лейла Алиева
В мире
Telegraaf: Полиция Нидерландов опознала тело пропавшего десять лет назад россиянина Левина
Фото: politie.nl

Полиция Нидерландов установила личность человека, которого нашли десять лет назад мертвым в Амстердаме, им оказался пропавший российский коллекционер Александр Левин. Об этом сообщает издание Telegraaf.

В конце января 2013 года недалеко от Центрального вокзала Амстердама было обнаружено тело человека, завернутое в синий пластиковый пакет. Выяснить личность погибшего тогда не удалось, однако в прошлом году отдел по расследованию нераскрытых дел возобновил расследование.

Экспертам удалось идентифицировать жертву как Александра Левина. Согласно данным издания, мужчина продавал произведения искусства и антиквариата, а в 1999 году его осудили за контрабанду. После этого он большую часть времени провел в Амстердаме.

В январе 2021 года полиция Нидерландов арестовала одного из самых разыскиваемых представителей наркобизнеса в мире. 57-летний Се Чжилэ был арестован по запросу австралийской полиции. Задержание произошло в аэропорту Схипхол. Мужчина находился в международном розыске с 2019 года.

Нидерланды Смерть Россия Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте