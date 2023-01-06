Telegraaf: Полиция Нидерландов опознала тело пропавшего десять лет назад россиянина Левина

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Полиция Нидерландов установила личность человека, которого нашли десять лет назад мертвым в Амстердаме, им оказался пропавший российский коллекционер Александр Левин. Об этом сообщает издание Telegraaf.

В конце января 2013 года недалеко от Центрального вокзала Амстердама было обнаружено тело человека, завернутое в синий пластиковый пакет. Выяснить личность погибшего тогда не удалось, однако в прошлом году отдел по расследованию нераскрытых дел возобновил расследование.

Экспертам удалось идентифицировать жертву как Александра Левина. Согласно данным издания, мужчина продавал произведения искусства и антиквариата, а в 1999 году его осудили за контрабанду. После этого он большую часть времени провел в Амстердаме.

В январе 2021 года полиция Нидерландов арестовала одного из самых разыскиваемых представителей наркобизнеса в мире. 57-летний Се Чжилэ был арестован по запросу австралийской полиции. Задержание произошло в аэропорту Схипхол. Мужчина находился в международном розыске с 2019 года.